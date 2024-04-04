04 апреля 2024, 15:14
Мэр Нижнего Новгорода Шалабаев: «Швейцария» стала парком года по итогам всероссийской премии
Нижегородская «Швейцария» получила статус парка года по итогам соответствующей всероссийской премии. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на данные мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева.
Финал конкурса состоялся в Москве в рамках Международной выставки-конференции ParkSeason Expo, Всероссийского слета директоров парков и Форума парков стран БРИКС.
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«Швейцарии» удалось обойти озелененные территории Казани, Новосибирска, Волгограда, Красноярска, Воронежа, Кирова и даже Санкт-Петербурга.
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