Общество

04 апреля 2024, 15:14

Мэр Нижнего Новгорода Шалабаев: «Швейцария» стала парком года по итогам всероссийской премии

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Нижегородская «Швейцария» получила статус парка года по итогам соответствующей всероссийской премии. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на данные мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева.

Финал конкурса состоялся в Москве в рамках Международной выставки-конференции ParkSeason Expo, Всероссийского слета директоров парков и Форума парков стран БРИКС.

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«Швейцарии» удалось обойти озелененные территории Казани, Новосибирска, Волгограда, Красноярска, Воронежа, Кирова и даже Санкт-Петербурга.

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