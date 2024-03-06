06 марта 2024, 17:29
Мэр Нижнего Новгорода Шалабаев: 39 пространств претендуют на благоустройство в 2025 году
Голосование за территории, которые местные жители предложили благоустроить в 2025 году, состоится в Нижнем Новгороде 15 марта. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.
Участниками конкурса станут 39 пространств, расположенных во всех районах.
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Комплекс работ, направленных на создание удобств, проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», добавило НИА «Нижний Новгород».
Благоустройство
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