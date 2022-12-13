Общество 13 декабря 2022, 17:39 Мэр Москвы утвердил проекты строительства семи объектов разного назначения

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Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проекты по строительству детсада, школы, офисных центров и промкомплексов в различных районах Москвы. Об этом сообщили Nation News.

Собянин подчеркнул, что благодаря реализации этих проектов в городе появится более 15 тысяч новых рабочих мест. Они будут реализованы благодаря поддержке частных инвесторов.

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Отмечается, что объем вложений в данные проекты должен составить более 15,6 миллиарда рублей.

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