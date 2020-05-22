Мэр Москвы: столица избежала худшего сценария по коронавирусу

«Несмотря на позитивные факторы, мы видим, что сами абсолютные цифры выявленных больных и госпитализаций еще высокие», — заметил мэр.

Он добавил, что количество смертей от коронавируса в мае будет значительно выше, нежели в апреле. По его словам, это очевидно, поскольку в апреле и начале мая был пик заболеваемости. За жизнь людей, которые были госпитализированы в то время, борются врачи.

«Но тем не менее очевидно, что самая тяжелая фаза борьбы за жизнь этих людей придется на май», — обратил внимание Собянин.