Мэр Москвы: столица избежала худшего сценария по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что столице удалось избежать худшего сценария по коронавирусу в отличие от целого ряда мировых мегаполисов. Градоначальника процитировал RT.
«Несмотря на позитивные факторы, мы видим, что сами абсолютные цифры выявленных больных и госпитализаций еще высокие», — заметил мэр.
Он добавил, что количество смертей от коронавируса в мае будет значительно выше, нежели в апреле. По его словам, это очевидно, поскольку в апреле и начале мая был пик заболеваемости. За жизнь людей, которые были госпитализированы в то время, борются врачи.
«Но тем не менее очевидно, что самая тяжелая фаза борьбы за жизнь этих людей придется на май», — обратил внимание Собянин.