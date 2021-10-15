Мэр Москвы сообщил о значительном росте заболеваемости COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о росте темпа заболеваемости ковидом в столице. Рост заболеваемости в последнюю неделю составляет 20-30%, написал ТАСС.

Собянин указал на важность вакцинирования населения и регулярного проведения тестов на коронавирус. Также важно соблюдать санитарные меры.

Мэр столицы отметил, что вскоре в Москве откроют еще 30 пунктов экспресс-тестирования, написала «Парламентская газета».