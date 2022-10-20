Мэр Москвы Собянин: завод «Москвич» запустят в декабре | 360°

Общество 20 октября 2022, 16:07 Мэр Москвы Собянин: завод «Москвич» запустят в декабре

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что автозавод «Москвич» в столице планируется запустить в декабре. Об этом сообщил ТАСС.

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Мэр встретился премьер-министром России Михаилом Мишустиным на экспортном форуме «Сделано в России — 2022». Собянин рассказал, что автоиндустрии в этом году пришлось нелегко, но завод все же планируют запустить до конца года. Также мэр выразил надежду на то, что Москва в будущем может стать центром электромобилестроения, написало ИА НСН.