Мэр Москвы Собянин сказал об отсутствии планов вводить жесткие ограничения перед 1 сентября

В Москве не планируют вводить жесткие ограничения из-за коронавируса перед 1 сентября. Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин, написал ТАСС.

«Каких-то жестких ограничений мы не планируем к 1 сентября», — сказал Собянин в интервью Первому каналу.

Ранее Собянин заявил о том, что московским преподавателям больше не нужно в обязательном порядке носить в школах маски. Ведь около 80% из них уже вакцинированы. Этот вопрос должен решаться на уровне самих учебных заведений.

При этом все остальные ограничения, связанные с обучением, остаются в силе. В частности, измерение температуры и распределение потоков обучающихся.

Мэр российской столицы отметил готовность школ к новому учебному году. Он выразил надежду, что учебные заведения будут функционировать в обычном режиме и онлайн-образование не понадобится. По его словам, власти сделают все возможное, чтобы учебный процесс в этом году проходил в очном формате.

Метеоролог-климатолог Александр Шувалов дал прогноз в Москве на 1 сентября. По его словам, в этот день ожидаются осадки, а утром столбики термометров поднимутся не выше +15 градусов.