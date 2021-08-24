Мэр Москвы Собянин разрешил учителям работать без масок

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное ношение масок для учителей в школах. По его словам, в российской столице привились около 80% преподавателей.

«Не знаю, насколько необходима обязательность ношения масок учителей, потому что в классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках. Это такая сложная история, может, мы, пока позволяет возможность, переведем эти требования из обязательных в рекомендательные, вы уже на уровне школ сами определите», — сказал мэр на встрече с директорами, учителями школ перед педагогическим советом. Его процитировало РИА «Новости».

Он заметил, что в Москве привились около 80% преподавателей.

«Это означает, что у них защита другая у самих и возможность работать без маски», — подчеркнул мэр.

Он напомнил, что делать прививку или нет — это решение каждого. К тому же учительский совет, исходя из ситуации, может принять решение. Собянин отметил, что работать без маски, конечно, же легче.

При этом все остальные требования, введенные из-за пандемии коронавируса, будут сохранены. В частности, это измерение температуры и распределение потоков обучающихся. Педагоги заявили, что ограничения показали свою эффективность.

Кроме того, Собянин отметил готовность московских школ к новому учебному году. Он выразил надежду, что онлайн-образование не понадобится и учебные заведения будут функционировать в обычном режиме.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что российские вузы готовы начать учебный год в очном формате.