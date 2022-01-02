Мэр Москвы Собянин подвел итоги прошедшего года в столице

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел главные итоги прошедшего года, обозначив достижения в медицинской, строительной и транспортной сферах. Он отметил, что за минувший год миллионы жителей столицы прошли вакцинацию от коронавируса. Удалось практически в полтора раза расширить московский метрополитен, увеличить количество электробусов, москвичам было выделено больше семи миллионов квадратных метров жилплощади.

«Мы шли к этому рекорду десять лет, начав с трех-четырех миллионов квадратных метров в год. В ближайшие годы город по-прежнему будет строить много жилья. <…> Миллионы москвичей сделали прививку от ковида, сотни тысяч прошли ревакцинацию. Совместными усилиями мы обязательно справимся с COVID-19», — написал градоначальник в своем блоге.

Прививку от коронавируса, по словам Собянина, поставили порядка 5,9 миллиона граждан. В ушедшем году была открыта новая станция метро. Электробус, который вышел на московские маршруты, стал юбилейным по счету — тысячным. Собянин поделился, что в планах столичных властей — сделать весь общественный транспорт города «зеленым» к 2030 году.

Есть подвижки в сфере здравоохранения — за минувший год удалось провести реконструкцию 35 столичных поликлиник. Также ведется работа и по сохранению достопримечательностей — строителям удалось возродить 170 памятников архитектуры, привести в порядок 1,7 тысячи объектов культурного наследия.