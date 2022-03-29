Мэр Москвы Собянин открыл две поликлиники после реконструкции

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в городе две поликлиники. Заведения возобновили свою работу после реконструкции. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу московского правительства.

Реконструкцию завершили в здании филиала № 1 Диагностического центра № 3, а также в филиале № 1 Детской городской поликлиники № 110 в Отрадном.

«По сути дела, все перестроено заново. Все новое: стены, отделка, оборудование», — заявил Собянин.

Мэр подчеркнул, что в этом году уже завершили реконструкцию более 50 поликлиник.