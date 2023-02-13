Общество 13 февраля 2023, 17:42 Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую детско-взрослую поликлинику в районе Свиблово

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В Москве в понедельник, 13 февраля, в районе Свиблово открыли новую поликлинику. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Сергея Собянина.

Предполагается, что новая поликлиника сможет обслуживать нужды 65 тысяч взрослых и детей. Медицинское учреждение рассчитано на 800 посетителей в день. Здесь установили новое современное оборудование. Кроме того, поликлинику построили с открытыми пространствами с сиденьями и зонами отдыха для медицинского персонала.

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«В четырехэтажном здании площадью 11,5 тысячи квадратных метров два разделенных между собой блока — детский и взрослый. В них переехали филиалы поликлиник № 11 и № 107. В результате взрослая поликлиника стала в два раза больше», — сказал Сергей Собянин.

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