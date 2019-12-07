Мэр Липецка Уваркина объяснила свое видео с матом из парка

Мэр Липецка Евгения Уваркина объяснила видео с матерной руганью, которое сняла в Нижнем парке. Ее слова редакции «360» передал пресс-секретарь Иван Терехов.

Уваркина рассказала, что записала ролик не для публики — она отправила его в чат с рабочей группой. Мэр посетовала на человека, который «слил» его. Кроме того, Уваркина рассказала, как спустя неделю изменилась ситуация в парке.

«Видео, действительно, снято мной. 3 декабря я приехала на объект, сдачи которого мы вместе с липчанами очень ждем, и была крайне возмущена — в 9 утра в парке практически не было строителей, не работала техника. И я записала видео, которое отправила в чат рабочей группы. Это была личная беседа, в которой я никого не оскорбляла. Кто-то из участников группы в WhаtsАрр поступил непорядочно — сделал личное публичным. Воодушевляет только одно — сегодня мы видим, что работа в парке кипит. И надеемся, что 28 декабря мы его сдадим, у липчан появится еще одно пространство, где можно будет весело и интересно провести новогодние праздники. Приглашаем всех на открытие», — рассказала Уваркина.