Мэр кузбасского города остановил строительство аллеи из-за упавшего баннера

Глава Берзовского остановила строительство аллеи из-за упавшего баннера. Так она решила проучить местных жителей, решив, что благоустройство им не нужно. Такой вывод она сделала, потому что посчитала, баннер сломали они.

Об этом мэр Светлана Щегербаева написала на своей странице во «ВКонтакте». Она отметила, что получала много обращений по благоустройству, и сейчас власти начали ремонтировать аллею на улице Кирова в Березовском. Однако отношение жителей, по ее мнению, показывает, что они против благоустройства.

«В этом году мы начали капитальный ремонт аллеи улицы Кирова и сейчас вынуждены приостановить ремонтные работы. Как видно на фото, по сломанному баннеру с паспортом объекта я могу сделать вывод, что благоустройство жителям не нужно», — написала она.

Жители города такое решение не оценили. Они удивились, что мэр решила обвинить их в падении баннера, ведь накануне в городе был сильный ветер. Кроме того, как отметили другие комментаторы, «не все же жители города ломали этот баннер». Люди напомнили, что за этим могут стоять вандалы.