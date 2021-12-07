Мэр Курска Карамышев стал заместителем губернатора Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт назначил своим заместителем действующего мэра столицы региона Виктора Карамышева. Об этом сообщило РИА «Новости».

Карамышев будет курировать блок образования, науки, культуры, молодежной политики и спорта в администрации региона. Его предшественник Александр Чуркин возглавит сферу взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и правительством РФ, написала «Политика сегодня».