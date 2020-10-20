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    20 октября 2020, 14:07

    Мэр Красноярска заразился коронавирусом

    Артур Блянихов

    Глава Красноярска Сергей Еремин на своей странице в Instagram рассказал, что заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил сайт kp.ru.

    «Одна из дочерей в выходные сказала, что была в контакте с заболевшим, поэтому всей семьей сдали тесты. Пока положительный тест у нас двоих», — признался Еремин.

    Он добавил, что ему теперь приходится общаться со своей семьей дистанционно, по телефону. Мэр призвал беречь себя и не пренебрегать простыми правилами защиты.