Мэр Красноярска заразился коронавирусом

«Одна из дочерей в выходные сказала, что была в контакте с заболевшим, поэтому всей семьей сдали тесты. Пока положительный тест у нас двоих», — признался Еремин.

Он добавил, что ему теперь приходится общаться со своей семьей дистанционно, по телефону. Мэр призвал беречь себя и не пренебрегать простыми правилами защиты.