Мэр Керчи написал заявление об увольнении

Мэр Керчи Сергей Бороздин написал заявление об отставке. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Сегодня утром состоялся разговор с главой администрации города Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным. По его итогам Сергей Вадимович написал заявление об увольнении по собственному желанию», — говорится в сообщении Аксенова во «ВКонтакте».

Новая глава Керчи пока не выбран. Аксенов пообещал, что решение примут в скором времени. ПОка же предстоит выбрать исполняющего обязанности.

Сергей Бороздин был мэром Керчи с мая 2017 года. За два месяца до этого он начал работать в администрации города, сначала занимая должность первого заместителя главы.