Мэр Кемерова рассказал, как сломал ребра

Глава Кемерова Илья Середюк, чтобы развеять слухи о своих травмах, записал видеообращение из больницы и выложил его в Instagram. Чиновник рассказал, что сломал ребра, когда занимался хозяйственными делами. Он перетаскивал ящик с инструментами и упал с высоты.

«В минувшее воскресенье, в первой половине дня, <…> я занимался хозяйственными делами, уборкой, перетаскивал ящик с инструментами, оступился и примерно с высоты полтора метра — 1,6 метра я упал. И упал на левый бок и получил травму. <…> В травмпункте пятой поликлиники сделал рентген, и был выявлен перелом пяти ребер. Ну и в связи с этим — показания для госпитализации», — объяснил Середюк.

В своем посте он пожелал всем здоровья и поблагодарил врачей. Накануне в пресс-службе администрации Кемерова сообщили, что глава города попал больницу имени Подгорбунского с переломом пяти ребер, но чувствует себя хорошо и уже идет на поправку.

В администрации тогда не рассказали, при каких обстоятельствах мэр получил травму. Пока Середюк лечится, его обязанности исполняет первый заместитель главы Кемерова Дмитрий Анисимов.