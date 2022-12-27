Общество 27 декабря 2022, 18:34 Мэр Калуги открестился от отмены новогодних подарков детям-инвалидам Мэр Калуги Денисов: власти города не отменяли новогодние подарки детям-инвалидам Публичное достояние

Читать 360tv в

Власти Калуги не отменяли новогодние подарки детям-инвалидам. Такое заявление сделал глава города Дмитрий Денисов. Он рассказал о ситуации в Telegram-канале.

«Ежегодно все ребята получают новогодние подарки через областной центр „Доброта“ при посещении занятий», — написал мэр Калуги.

Реклама

Также он отметил, что знаком с мнением жителей города о ситуации. По его ловам, недопонимание возникло из-за неправильной формулировки. Ее ранее выдали представители горуправы.

Реклама

Ранее те дали отрицательный ответ на вопрос о планах выдачи сладких подарков детям-инвалидам. Сотрудники ведомства заявили, что новогодние подарки не являются мерой соцподдержки. Также они отметили, что подобные бонусы формируются исходя из возможностей муниципальных бюджетов.

Глава Калуги сообщил, что сотрудникам городской управы уже выслали рекомендацию. В ней указали на необходимость более четно и понятно доносить информацию до населения.

Денисов отметил, что к 27 декабря уже 584 ребенка уже получили подарки. По его словам, это не конечная цифра: работа по выдаче сладких сюрпризов продолжается.