Мэр Южноуральска досрочно оставил свой пост

По данным издания, полномочия Лазарева истекали в ноябре, однако он принял решение покинуть пост раньше. Отмечается, что бывший мэр перейдет на работу в Законодательное собрание региона. Южноуральск временно возглавит первый заместитель Лазарева Ярослав Куленко.

«А 26 сентября мы уже начнем принимать заявки на конкурс главы городского округа. Прием будет идти до 10 октября», — рассказала руководитель пресс-службы администрации Южноуральска Ольга Чернева», — уточнила глава пресс-службы городской администрации Ольга Чернева.