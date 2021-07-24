Мэр Южно-Сахалинска заболел ковидом

Медики выявили COVID-19 у главы Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. Градоначальник ушел на удаленку. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

«Из-за положительного [результата] теста <…> мэр ушел на дистанционку. Чувствует себя нормально — видимо, потому что привился, работает из дома и ждет повторные результаты теста», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы.

В администрации города добавили, что Надсадин сделал прививку привился от коронавируса первым компонентом 26 июня, а ПЦР-тест сделал в плановом порядке. По данным оперштаба по борьбе с пандемией, с марта прошлого года в Сахалинской области зафиксировали 26 586 случаев заражения SARS-CoV-2. От ковида умерли 100 человек.