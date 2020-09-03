Мэр Ярославля накопил долги по коммуналке в подмосковной квартире

В базе на сайте Главного управления Федеральной Службы судебных приставов по Московской области действительно есть Волков Владимир Михайлович с долгом более 28 тысяч рублей.

Источник фото: Банк данных исполнительных производств ГУ ФСПП по Московской области

Сумма набежала по неплатежам за жилплощадь, коммунальные платежи и пени. Эта сумма не включает долги по платежам за газ, горячее водоснабжение и электричество.

Владимир Волков подтвердил журналистам регионального издания, что действительно упустил ситуацию с платежами. Он пояснил, что постоянно живет в Ярославле, а в Люберцах давно не был.

«Я обычный человек, свои коммунальные долги обязательно погашу», — пообещал мэр Ярославля.

Количество должников в сфере ЖКХ в этом году выросло на 10% по сравнению с прошлым годом. По мнению экспертов, это связано с финансовыми сложностями, с которыми россияне столкнулись после введения ограничений из-за коронавирусной инфекции. Всего таких должников на всю Россию около четырех миллионов человек.