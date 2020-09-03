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    03 сентября 2020, 22:59

    Мэр Ярославля накопил долги по коммуналке в подмосковной квартире

    Анатолий Минкин

    Исполнительное производство начали судебные приставы из подмосковных Люберец в отношении мэра Ярославля Владимира Волкова. Градоначальник накопил долг по коммунальным платежам в размере 28 703 рубля 41 копейку. Внимание на необычный долг мэра обратило издание «76.ru».

    В базе на сайте Главного управления Федеральной Службы судебных приставов по Московской области действительно есть Волков Владимир Михайлович с долгом более 28 тысяч рублей.

    Мэр Ярославля накопил долги по коммуналке в подмосковной квартире | Изображение 1
    Источник фото: Банк данных исполнительных производств ГУ ФСПП по Московской области

    Сумма набежала по неплатежам за жилплощадь, коммунальные платежи и пени. Эта сумма не включает долги по платежам за газ, горячее водоснабжение и электричество.

    Владимир Волков подтвердил журналистам регионального издания, что действительно упустил ситуацию с платежами. Он пояснил, что постоянно живет в Ярославле, а в Люберцах давно не был.

    «Я обычный человек, свои коммунальные долги обязательно погашу», — пообещал мэр Ярославля.

    Количество должников в сфере ЖКХ в этом году выросло на 10% по сравнению с прошлым годом. По мнению экспертов, это связано с финансовыми сложностями, с которыми россияне столкнулись после введения ограничений из-за коронавирусной инфекции. Всего таких должников на всю Россию около четырех миллионов человек.

    Новости SMI.FM