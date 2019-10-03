Мэр Ялты досрочно прекратил свои полномочия
Полномочия мэра Ялты Алексея Челпанова досрочно прекращены по решению депутатов горсовета, которое было принято на внеочередной сессии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу горсовета.
Сайт «Аргументы и факты» уточнил, что временно исполняющим обязанности мэра Ялты будет первый зам Челпанова Иван Имгрунт.
Сам же бывший градоначальник рассказал, что намерен вернуться в совет министров и продолжить работу уже в другой должности. По данным издания, он возглавлял ялтинскую администрацию с мая прошлого года.