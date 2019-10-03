  • Мэр Ялты досрочно прекратил свои полномочия

    03 октября 2019, 17:43

    Артур Блянихов

    Полномочия мэра Ялты Алексея Челпанова досрочно прекращены по решению депутатов горсовета, которое было принято на внеочередной сессии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу горсовета.

    Сайт «Аргументы и факты» уточнил, что временно исполняющим обязанности мэра Ялты будет первый зам Челпанова Иван Имгрунт.

    Сам же бывший градоначальник рассказал, что намерен вернуться в совет министров и продолжить работу уже в другой должности. По данным издания, он возглавлял ялтинскую администрацию с мая прошлого года.