Мэр Ялты досрочно прекратил свои полномочия

Сайт «Аргументы и факты» уточнил, что временно исполняющим обязанности мэра Ялты будет первый зам Челпанова Иван Имгрунт.

Сам же бывший градоначальник рассказал, что намерен вернуться в совет министров и продолжить работу уже в другой должности. По данным издания, он возглавлял ялтинскую администрацию с мая прошлого года.