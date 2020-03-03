Мэр Якутска жестко ответила на критику своей идеи налога на собак

Депутат Владимир Бурматов назвал идиотским предложение мэра Якутска Сарданы Авксентьевой ввести налоги на собак. Этот выпад в свою сторону она отразила и окрестила идиотизмом принятие непроработанных законов. Она имела в виду федеральный закон об ответственном обращении с животными, одним из инициаторов которого является Бурматов.

«Господин Бурматов назвал мое предложение „идиотским“. Так вот, я предлагаю ему приехать в Якутию и лично удостовериться, с какими проблемами сталкиваются жители в связи с принятием откровенно сырого закона. Принятие непроработанных законов — вот что я назвала бы идиотизмом», — написала Авксентьева на своей странице в Instagram.

Она призвала оппонента «спуститься на землю и поговорить с людьми». Содержать приюты, как предлагает Бурматов, в северных регионах очень дорого. И вообще, на их создание и поддержание снова пойдут налоги россиян. В федеральном законе прописаны принципы гуманного отношения к животным, с которыми Авксентьева полностью согласна, но документ не предусматривает никакой ответственности для их владельцев. Закон предлагает заботу о бездомных собаках в виде приютов, но на местах, по мнению мэра Якутска, это условие выполнить невозможно. В некоторых субъектах на это уйдет слишком много денег.

Ранее Авксентьева предложила вести налог на собак. На эти деньги, по ее мнению, можно было бы решить много вопросов с бездомными животными, как это делается во многих цивилизованных странах. Бурматов назвал ее предложение бредом и провокацией и предложил «брать налоги с якутских чиновников, которые выдвигают такие идеи».