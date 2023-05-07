Общество 07 мая 2023, 18:12 Мэр Иванова похвастался сбором краснокнижных грибов, забыв о штрафах Мэр Иванова Шарыпов выложил пост с собранными краснокнижными грибами «ВКонтакте»

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Мэр Иванова Владимир Шарыпов выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пост, где похвастался, что набрал сморчков и строчков в местных лесах, рядом с Комсомольском. Лишь немногие в комментариях порадовались за градоначальника — большинство возмутились, что он разъезжает по лесам, пока люди мерзнут без отопления. А Telegram-канал Brief напомнил, что за сбор краснокнижных грибов грозит ответственность по закону.

Авторы ресурса отметили, что в пакете на фото мэра — срезанные грибы вида строчок гигантский, внесенного в Красную книгу Ивановской области. Уголовная ответственность возможна лишь при уничтожении объектов из Красной книги России. Если речь о Красной книге региона, возможна административная ответственность — штраф.

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Некоторые местные жители напомнили Шарыпову, что если не знать, как правильно готовить грибы, можно серьезно отравиться.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры общей экологии Челябинского госуниверситета Борис Красуцкий посоветовал россиянам выбирать только хорошо известные грибы и отказываться от сбора при малейшем сомнении.