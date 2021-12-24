Мэр Елабуги обозвал непривитых пенсионеров врагами

Невакцинированные от коронавирусной инфекции пенсионеры являются врагами. Как сообщает Kazan first, такой позиции придерживается мэр татарского города Елабуга Рустем Нуриев. Движение «Ветеранов России» возмутилось и уже готовит обращение к генеральному прокурору.

Отмечается, что в рамках совещания местного оперативного штаба чиновник заявил, что его возмущает, что пенсионеры не прививаются от COVID-19. Он сказал, что нужно было спрашивать QR-коды, когда пенсионерам «раздавались деньги на 9 Мая и День пожилых людей».

«Я привитый, приходит ко мне пенсионер на личный прием и меня заражает. Мне зачем такой пенсионер нужен? Это не пенсионер, это враг настоящий», — заявил на совещании Нуриев.

Telegram-канал «Подъем» обратился за комментарием к руководителю движения «Ветераны России» Ильдару Резяпову. Он дал свою оценку словам Нуриева.

«Мэру не дозволено такое говорить. Это подчеркивает его безграмотность и малодушие. Нужно, чтобы чиновники отдавали отчет своим действиям», — заявил Резяпов.

Он заверил, что общество направит обращение в Генеральную прокуратуру и руководству республики с просьбой дать оценку высказываниям Нуриева.