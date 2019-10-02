Мэр Екатеринбурга решит проблему пробок из-за спортивных мероприятий

Администрация Екатеринбурга озаботилась тем, что при проведении массовых спортивных мероприятий в центре города возникают пробки. Мэр пообещал, что в дальнейшем подобные события будут выносить на широкие улицы вне центральных городских артерий.

«Согласен, что многие пробеги можно сегодня переносить. Когда мы закрываем Ленина, то встают Малышева, Челюскинцев… Тем не менее, каждый организатор считает свое мероприятие наиболее важным и хочет проводить его в центре. Нам же количество таких мероприятий нужно ограничивать. Не все нужно проводить в центре», — заявил Высокинский.

Наиболее крупный и значимый забег в Екатеринбурге — международный марафон «Европа-Азия», старт и финиш которого в 2019 году располагались на территории «Екатеринбург Арены».