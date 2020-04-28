Мэр Екатеринбурга получил предупреждение из-за вспышки коронавируса в больнице

Коронавирус выявили у 92 человек в городской клинической больнице № 1 Екатеринбурга. 16 из них — врачи. Генпрокуратура России вынесла мэру Александру Высокинскому предупреждение в связи с массовым заражением.

«Заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев направил главе Екатеринбурга Александру Высокинскому предостережение о недопустимости нарушения законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», — сообщила пресс-служба управления Генпрокуратуры по УрФО.

Ранее все органы местного самоуправления Свердловской области власти региона обязали проводить все необходимые в период пандемии противоэпидемические мероприятия.

Ранее в ГКБ № 1 Екатеринбурга произошло массовое заражение пациентов и персонала новым вирусом. Сначала инфекцию от соседа по подъезду подхватил врач-хирург. Его госпитализировали. Потом коронавирус нашли у сестры-хозяйки. Ее в инфекционку отправлять не стали, а положили в терапевтическое отделение больницы, где она работает. 2019-nCoV начал стремительно распространяться внутри медицинского учреждения.

По последним данным, всего в России зафиксировали 93 558 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 скончались 867 человек.