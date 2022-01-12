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    12 января 2022, 11:46

    Мэр Екатеринбурга обвинил внешние силы в минированиях школ

    Мэр Екатеринбурга Орлов: сообщения о минированиях школ могли поступать из-за рубежа

    Александр Блинов

    Массовые сообщения с угрозами взрывов, из-за которых в среду в Екатеринбурге эвакуировали более 150 школ, могли поступать из-за рубежа. Об этом мэр города Алексей Орлов сообщил Ura.ru.

    «Это вмешательство извне. <...> Есть деструктивные силы, которые из ближнего зарубежья раскачивают ситуацию», — заявил Орлов.

    Градоначальник отметил, что им уже приходилось сталкиваться с такими ложными минированиями.

    «Мы это уже не раз проходили за последние два-три года, к сожалению», — указал он.

    Власти Екатеринбурга выясняют все обстоятельства и поддерживают связь со спецслужбами, добавил мэр.

    Орлов рассказал, что сообщения начали рассылать еще ночью, примерно с 03:00.

    «Педагоги начали включать компьютеры, и на почтовые адреса школ пришли такие уведомления», — поведал сити-менеджер.

    Нельзя рисковать безопасностью детей, поэтому приняли решения об эвакуации, объяснил Орлов. Паники нет. Спецслужбы разбираются, кто может стоять за этим.

    Источник агентства в силовых структурах ранее сообщил, что сообщения с угрозами взрывов могли поступать от некоего жителя Латвии.

    В ФСБ ранее заявили, что сообщения с угрозами поступали в школы Екатеринбурга с устройств, у которых был изменен IP-адрес. По каждому из них проводится проверка.