Общество 13 марта 2023, 07:38 Мэр Донецка оценил ситуацию с обстрелами города Мэр Донецка Кулемзин сообщил об обстрелах украинскими военными всех районов города РИА «Новости»

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Украинские боевики способны обстрелять практически любой район Донецка, ситуация весьма тяжелая. Об этом РИА «Новости» сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, понятия «необстреливаемый район» на данный момент нет.

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«Недавно под обстрелом оказался Пролетарский район, который долгое время считался тыловым. Тогда пострадали детский социальный центр и школы», — отметил мэр.

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Кулемзин уточнил, что боевики на регулярной основе обстреливают Кировский, Куйбышевский, Киевский и Петровский районы города. Также серьезные разрушения есть в Ворошиловском районе, который считается центральным.

Ранее Кулемзин сказал, что Запад, поставляя оружие Украины, является заказчиком убийств мирных жителей. Он отметил, что националисты наносят целенаправленные удары по инфраструктуре, не позволяя ее восстановить.

Таким образом, без электричества, тепла и воды остаются многие районы, по большей части в Петровском районе.