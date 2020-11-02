Мэр Челябинска Наталья Котова заболела пневмонией. При этом три теста на коронавирус главы города отрицательные.

«Сданы три теста на COVID-19. У всех результат отрицательный. Глава Челябинска лечится и работает дистанционно», — рассказал начальник городского управления информационной политики Владимир Сафонов. Его слова передает Ura.ru.

Ранее стало известно о заражении коронавирусом ряда чиновников Челябинской области. Среди них министр спорта Челябинской области Леонид Одер, его заместитель Александр Казаков, региональный министр промышленности Павел Рыжий, мэр Магнитогорска Сергей Бердников. Пневмонию также обнаружили у вице-губернатора Анатолия Векшина и мэра Снежинска Игоря Сапрыкина. Их тесты показали заражение коронавирусом.

Ранее стало известно, что в Московской области возобновился режим самоизоляции для пенсионеров. Со 2 ноября граждане старшего возраста, а также те, у кого есть хронические заболевания, должны находиться дома. Больничные они смогут оформить удаленно. В этом поможет региональный Минздрав. Режим самоизоляции продлится до 15 ноября.