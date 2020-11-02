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    02 ноября 2020, 09:39

    Мэр Челябинска Наталья Котова заболела пневмонией

    Ксения Басырова

    Мэр Челябинска Наталья Котова заболела пневмонией. При этом три теста на коронавирус главы города отрицательные.
    Мэр Челябинска Наталья Котова заболела пневмонией

    «Сданы три теста на COVID-19. У всех результат отрицательный. Глава Челябинска лечится и работает дистанционно», — рассказал начальник городского управления информационной политики Владимир Сафонов. Его слова передает Ura.ru.

    Ранее стало известно о заражении коронавирусом ряда чиновников Челябинской области. Среди них министр спорта Челябинской области Леонид Одер, его заместитель Александр Казаков, региональный министр промышленности Павел Рыжий, мэр Магнитогорска Сергей Бердников. Пневмонию также обнаружили у вице-губернатора Анатолия Векшина и мэра Снежинска Игоря Сапрыкина. Их тесты показали заражение коронавирусом.

    Ранее стало известно, что в Московской области возобновился режим самоизоляции для пенсионеров. Со 2 ноября граждане старшего возраста, а также те, у кого есть хронические заболевания, должны находиться дома. Больничные они смогут оформить удаленно. В этом поможет региональный Минздрав. Режим самоизоляции продлится до 15 ноября.