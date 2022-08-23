Мэр Чебоксар Олег Кортунов умер в 38 лет

Мэр Чебоксар Олег Кортунов скончался. Ему было всего 38 лет. Об этом сообщил глава администрации Денис Спирин в Telegram-канале.

«На 39-м году жизни не стало близкого для нас человека большой внутренней силы — главы города Чебоксары Олега Кортунова. Для меня это невосполнимая личная утрата», — написал Спирин.

Он отметил, что на Олега Кортунова можно было положиться в любой, даже самой сложной ситуации «как на надежного, верного друга и профессионала своего дела». По словам Спирина, мэр Чебоксар был энергичным, открытым к общению человеком и «искренне стремился внести вклад в решение важнейших для жизни горожан вопросов». Глава администрации выразил соболезнования родным умершего.

Причина смерти Кортунова не сообщается. По данным местных СМИ, ею могла стать сердечная недостаточность.

Олег Кортунов возглавлял администрацию Чебоксар с 9 октября 2020 года. До этого был депутатом Чебоксарского городского собрания депутатов шестого созыва по округу № 7. Также являлся председателем постоянной комиссии по вопросам градостроительства, землеустройства и развития территории Чебоксар.

По информации Маsh, мэра в последний раз видели на публике 19 августа. День города, 21 августа, Кортунов пропустил.