Мэр Благовещенска извинился перед горожанами за 300 ям на дорогах

Мэр Благовещенска Олег Имамеев попросил прощения у жителей города за 300 «серьезных ям» на дорогах. Он уточнил, что не снимает за себя ответственности.

«На сегодня на территории городского округа, включая отдаленные территории, более 300 серьезных ям. Это беспрецедентное количество на начало теплого периода. В предыдущие годы было в разы меньше. Максимум, около 100… Приношу свои извинения за состояние дорог Благовещенска», — написал мэр на своей страница в Instagram.

Имамеев дал обещание, что власти приложат все усилия, для того чтобы все проблемные участки отремонтировать ко Дню города. Мэр добавил, что не снимает с себя ответственности за инфраструктуру Благовещенска, так как он «в ответе за все в городе».

По его мнению, есть несколько причин плохих дорог несколько. Это естественный износ дорог, высокое переувлажнение почвы и где-то некачественно выполненные работы. Кроме того, не самым лучшим образом выстроена административная работа. Контракты по выполнению работ заключаются поздно.

«Подрядные организации по ямочному ремонту должны выходить на объекты уже в апреле. В начале апреля уже должны работать асфальтные заводы», — отметил градоначальник.

По его словам, ГСТК («Городской сервисно-торговый комплекс») не может эффективно решать «дорожный вопрос». Дело в том, что его ресурсы несопоставимы со стоящими задачами.

«Начинаем реорганизовывать структурное подразделение ГСТК — ДЭУ (дорожно-эксплуатационное управление)», — резюмировал мэр.