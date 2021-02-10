Мэр Березников посоветовал жителям лучше утеплять двери, чтобы не нарваться на большие счета

Жители Березников стали жаловаться на большие счета за отопление. В ответ на это глава города Константин Светлаков посоветовал жителям хорошо утеплять дома для снижения теплопотерь. Он также отметил, что платежка растет зимой из-за увеличения количества потребляемого ресурса.

«Чтобы не происходило теплопотерь, важно утеплять дома: ставить окна в подъездах, утеплять двери, закрывать подвалы и чердаки, чтобы, говоря простым языком, не отапливать улицу. И в этом направлении жильцам надо плотно работать с управляющими компаниями», — написал он в своем Instagram.

В пермском филиале АО «Энергосбыт Плюс» также доложили Светлакову, что январский платеж традиционно выше декабрьского. Но это не связано с тарифом — он устанавливается раз в год. Сумма платежей в квитанциях меняется из-за теплопотребления. Если на улице холодает, то и тепла будет отпускается больше.

Мэр также напомнил, что с жалобами и разъяснениями всегда можно обратиться в «Энергосбыт Плюс», написав им на электронную почту.