Мэр башкирского города пожаловался на нежелание людей работать

«Шить мы не хотим, продавцами в магазинах не хотим, поварами не хотим, медсестрами работать не хотим, врачами работать не хотим. А ведь это и есть рабочие места. Тогда кем же мы хотим работать? Все эти рабочие места на сегодня пустуют!!! Что это все означает? Не по-ни-маю!» — высказался чиновник.

По его словам, таким образом городу не удастся сохранить даже поликлинику, хотя многие мечтают о больнице. Он отметил, что с подобным настроем в Агидель не удастся привлечь инвесторов. Ведь им нужно, чтобы на предприятиях работали люди, но они этого не хотят.

Гильванов считает такое отношение горожан неправильным. Он призвал всех измениться. В противном случае местные жители лишатся и детских садов, и поликлиники, и школ, и в конце концов города. В комментариях люди написали чиновнику о низкой зарплате. Они хотят получать больше, чем 12-15 тысяч в месяц.