Мэр Амстердама призвала страны Европы декриминализировать кокаин | 360°

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Мэр Амстердама призвала страны Европы декриминализировать кокаин

Общество

07 октября 2022, 22:36

Мэр Амстердама призвала страны Европы декриминализировать кокаин

Мэр Амстердама Фемке Халсема заявила, что рынок кокаина необходимо легализовать

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Предложение декриминализировать кокаин высказала мэр Амстердама Фемке Халсема на конгрессе по борьбе с организованной преступностью. Об этом написал портал DutchNews.

Выступая перед чиновниками из Бельгии, Германии, Франции, Италии и Испании, она заявила, что «война с наркотиками не работает».

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«Надеюсь, что все согласны с тем, что нам нужно сформулировать альтернативную стратегию», — сказала она

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Халсема убеждена в том, что легализация и регулирование рынка наркотиков — это единственный выход.

«Криминализируя спрос и предложение, мы только помогаем криминальному рынку», — отметила министр.

В качестве примера Халсема упомянула рынки табака и алкоголя. По ее мнению, опыт показал, что «можно контролировать рынок опасных продуктов, одновременно снижая ущерб для здоровья».

Она также выразила уверенность, что вряд ли эта мера получит «большую политическую поддержку».

Наркотики

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