Нелегально работающих мигрантов стало меньше в России

Количество нелегально работающих мигрантов сократилось в России. В 2020 году таких иностранцев в стране стало меньше на 40%, сообщили в пресс-центре МВД.

«За 12 месяцев 2020 года территориальными органами МВД России пресечено 40 989 правонарушений, связанных с незаконным осуществлением иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ, что на 40% меньше 2019 года», — привел сообщение ведомства ТАСС.

В пресс-центре добавили, что из-за пандемии коронавируса в стране сократилось число иностранцев. В итоге это привело к уменьшению количества нарушений правил въезда в Россию или режима пребывания на территории страны. Речь идет о сокращении в два раза.

Всего правоохранители зафиксировали в 2020 году 204 тысячи нарушений. По сравнению с предыдущим годом их число уменьшилось на 51,8%.

Ранее в пресс-центре министерства сообщили о начале разработки законопроекта по легализации мигрантов. Документ даст возможность иностранцам и лицам без гражданства узаконить свое пребывание в стране даже при наличии нарушений. Мигрантам будут выдавать специальные временные удостоверения личности. Сам закон о предоставлении такого документа начнет действовать с 24 августа 2021 года.