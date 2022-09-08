Меньше проверок — больше пользы для экономики. Генпрокурор России выступил на ВЭФ | 360°

Общество 08 сентября 2022, 12:00 Поделиться Telegram

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Viber Меньше проверок — больше пользы для экономики. Генпрокурор России выступил на ВЭФ Генпрокурор России Игорь Краснов рассказал на ВЭФ о снижении административной нагрузки

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Благодаря введению моратория в этом году удалось предотвратить проведение 60% внеплановых проверок бизнеса. Генпрокурор России Игорь Краснов рассказал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) о мерах снижения административной нагрузки на предпринимателей.

Он выступил на сессии «Бизнес под защитой: гарантии стабильности предпринимательства». Генпрокурор рассказал о пользе моратория на внеплановые проверки бизнеса. Теперь решения об их проведении принимают только руководители прокуратур регионов.

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Благодаря этому в 2022 году прокуроры отказались согласовать проведение 60% внеплановых проверок в целом по России, а в Дальневосточном макрорегионе отклонили три четверти таких инициатив контролеров.

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Под надзором прокуроров прекратили и аннулировали все плановые контрольные мероприятия в отношении бизнеса, если нарушения не создавали угрозы жизни и здоровью людей. На Дальнем Востоке число таких инспекций сократилось почти в 10 раз — с 18,5 до двух тысяч.

«Моя позиция как главы надзорного ведомства состоит в том, что чем меньше проверок, тем больше пользы для нашей экономики», — заявил Игорь Краснов.

Кроме того, удалось смягчить ответственность предпринимателей за нарушения. За впервые совершенное правонарушение стали выносить предупреждение вместо штрафа. В России также отменили требование о привлечении к ответственности за одно и то же правонарушение юридического лица и его работника. Появилась возможность в течение льготного периода оплачивать только половину суммы назначенного штрафа.

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