Меньше половины россиян заявили, что верят в улучшение уровня жизни

В России около 39% опрошенных жителей уверены, что в течение трех-пяти лет их уровень жизни изменится в лучшую сторону. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Опрос показал, что каждый девятый (11%) уверен, что через три-пять лет будет жить хуже, чем сейчас. Еще 30% заявили, что вообще не ждут в этом плане каких-либо изменений для себя.

Кроме того, каждый четвертый (25%) через три-пять лет ждет улучшений по стране в целом, ровно столько же респондентов заявили, что за это время в России станет хуже, сообщил «Интерфакс». Каждый третий сообщил, что за указанный период уровень жизни в стране не изменится ни в какую сторону.

Специалисты провели опрос в середине октября этого года, в нем приняли участие 1500 человек.

Ранее опрос показал, как россияне относятся к киберспорту. По мнению 64% опрошенных, киберспорт нельзя приравнивать к классическому спорту. При этом за чемпионатом мира по Dota 2 следил каждый десятый житель. Приказом Минспорта киберспорт признали спортом в России — его внесли во Всероссийский реестр видов спорта.