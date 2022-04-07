facebook_pixel
    07 апреля 2022, 09:10

    Меньше половины россиян готовы уйти на пенсию

    Почти 60% россиян не планируют уходить на пенсию по достижении возраста

    Екатерина Виславская

    Большинство россиян не собираются уходить с работы по достижении пенсионного возраста, сообщил ТАСС со ссылкой на исследование сайта «Зарплата.ру». При этом только половина опрошенных будет учитывать состояние здоровья.

    Меньше половины россиян готовы уйти на пенсию

    Однозначно продолжать работать собираются 58% россиян, остальные готовы уйти на пенсию. Из тех, кто карьеру не оставит, 48% будут учитывать состояние своего здоровья, а 15% нацелены еще на 10–15 лет ударного труда.

    Почти половина участников исследования (48%) признают, что на пенсии им придется жить в условиях экономии. Только 3% опрошенных рассчитывают на помощь детей, еще 17% будут жить на деньги от сдачи недвижимости в аренду, а 19% видят выход в пассивном доходе.

    Опрос прошел с 31 марта по 6 апреля. В нем приняли участие 1910 жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет.

    С 1 апреля в России проиндексировали социальные пенсии. При расчете учитывались темпы роста прожиточного минимума пенсионеров.