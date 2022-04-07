Меньше половины россиян готовы уйти на пенсию

Большинство россиян не собираются уходить с работы по достижении пенсионного возраста, сообщил ТАСС со ссылкой на исследование сайта «Зарплата.ру». При этом только половина опрошенных будет учитывать состояние здоровья.

Однозначно продолжать работать собираются 58% россиян, остальные готовы уйти на пенсию. Из тех, кто карьеру не оставит, 48% будут учитывать состояние своего здоровья, а 15% нацелены еще на 10–15 лет ударного труда.

Почти половина участников исследования (48%) признают, что на пенсии им придется жить в условиях экономии. Только 3% опрошенных рассчитывают на помощь детей, еще 17% будут жить на деньги от сдачи недвижимости в аренду, а 19% видят выход в пассивном доходе.

Опрос прошел с 31 марта по 6 апреля. В нем приняли участие 1910 жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет.

С 1 апреля в России проиндексировали социальные пенсии. При расчете учитывались темпы роста прожиточного минимума пенсионеров.