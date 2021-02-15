Меньше нового жилья стали вводить в России

Специалисты отметили на российском рынке недвижимости падение темпов строительства нового жилья. В феврале 2021 года количество новостроек упало до нового исторического минимума — 8,27 тысячи домов общей площадью 91,7 миллиона квадратных метров.

Институт развития «Дом.РФ» начал публиковать статистические выкладки в сентябре 2019 года. До марта 2020-го показатель был выше ста тысяч квадратных метров, однако в апреле впервые опустился и продолжал опускаться месяц за месяцем. Так, в январе 2021-го, эксперты зафиксировали значение в 8,4 тысячи домов на 92,2 миллиона «квадратов». В общей сложности число нового жилья упало с 11,9 тысячи в сентябре 2019-го до 8,27 тысячи в феврале 2021-го, сообщила Лента.ру со ссылкой на данные института.

Аналитики также определили регионы, где активнее всех возводили новые дома. Лидером данного списка стала Москва с показателем в 15,9 миллиона квадратных метров. В топ-5 списка вошли Санкт-Петербург, где приходится 9,6 миллиона, за ней следовала Московская область с цифрой в 9,3 миллиона, Краснодарский край со значением 7,5 миллиона и Республика Башкортостан с отметкой в 3,4 миллиона. Не так стремительно новостройки появлялись в Мурманской области, где отстроили всего три тысячи квадратных метров, Республиках Тыва с шестью тысячами застроенной площади и Алтай с восемью тысячами застроенного.

Ранее специалисты зафиксировали, что в 2019-м в Москве построили пять миллионов квадратных метров жилья. Это стало рекордным показателем с 1965 года, когда в городе массово возводили хрущевки. Оказалось, что на объем строительства повлияла московская программа реновации жилищного фонда.