Сочинские квартиры стали «меньше» и дороже

Квартиры, выставленные на продажу в Сочи, за год «потеряли» в площади. Однако цены на местное жилье существенно выросли — на 50-70%. Жилые метры стали менее доступны.

Эксперт по сочинскому рынку недвижимости Кирилл Флутков заметил в беседе с Lenta.ru, что к марту 2021 года средняя площадь продаваемых квартир уменьшилась на 6% — на 2,72 квадратных метра.

«Резкое снижение площадей квартир связано с дефицитом предложения, — пояснил он.

Причина кроется и в желании застройщиков «снизить точку входа для покупателей»: из-за меньшей площади объекта дешевеет и его общая стоимость.

По словам специалиста, из-за «сжатия» площадей квартиры оказались менее доступны. Несмотря на сокращение квадратных метров, цены поднялись на 50-70%.

«Квартиры, став меньше, все равно стали дороже», — сказал Флутков.

О дефиците дешевого жилья в Сочи заговорили в конце 2020 года. Пока что в городе строят много домов массового спроса, но большинство таких зданий расположены далеко от моря. В итоге Сочи вполне может стать элитным населенным пунктом по уровню цен на жилье.