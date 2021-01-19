По мнению Ершовой, чем скорее россияне откажутся от бумажных носителей, тем лучше, поскольку переход на электронные документы очень сильно облегчит жизнь, в особенности тем людям, которые при работе сталкиваются с ними.

Она допустила, что смартфоны и мобильные приложения могут стать формой хранения документов. Другой вариант — создание пластиковых карт для этих целей.

«У нас огромная страна и очень большой разброс возможностей по региону. В крупных, передовых, там где цифра шагает бодрым шагом, это все быстро пройдет. Наверное, меньше, чем в течение пяти лет», — предположила собеседница издания.