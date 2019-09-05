«Меньше бумажной волокиты»: названы плюсы оформления ДТП со смартфона

Оформить ДТП со смартфона скоро можно будет в России — правительство утвердило все детали нововведения. Автоэксперт Юрий Антипов рассказал «360», почему это здорово и как технический прогресс повлияет на безопасность на дорогах страны.

«Это, конечно, большой прогресс. Меньше бумажной волокиты, меньше ожидания по времени. Вы зафиксировали (ДТП — прим. ред.), и теперь уже электронный документ хранится на электронном устройстве. Это здорово», — пояснил Антипов.

Правила оформления ДТП со смартфона утвердили в России Подробнее

Собеседник добавил, что сейчас численность состава ГИБДД сокращена и эта инновация значительно разгрузит инспекторов и повысит безопасность на дорогах, так как полицейский останется работать на том или ином участке дороги вместо того, чтобы ехать на вызов по мелкому ДТП.

Ранее стало известно, что правительство утвердило все положения по дистанционному оформлению ДТП со смартфона.

Направлять страховщику электронное извещение об аварии можно формально с 1 сентября 2019 года, однако специальное мобильное приложение для этого пока не готово. Протестировать его и всю схему дистанционного оформления ДТП смогут в четырех пилотных регионах: Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области.

Программу подготовят к 1 ноября. Ее созданием сейчас занимается Российский союз автостраховщиков (РСА).