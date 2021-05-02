Меньше 9 тысяч случаев коронавируса вновь выявили в России

В России за последние сутки выявили 8697 случаев COVID-19 в 82 регионах. У 1,2 тысячи человек болезнь протекает без симптомов.

С учетом последних данных в России с начала пандемии выявили 4 823 255 случаев коронавируса.

За 24 часа скончались 342 человека с диагностированным ковидом. Общее число смертей теперь составляет 110 862.

За сутки выздоровели 7339 человек, число переболевших ковидом россиян выросло до 4 443 922 человек.

Больше всего новых случаев выявили в Москве — 2699. Также в лидерах по выявляемости заражений Санкт-Петербург (718) и Московская область (650). В тех же регионах и больше всего выздоровевших пациентов.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что России удастся прийти к нулевым показателям по заражению коронавирусом, когда в стране сформируется иммунная прослойка. Для этого необходимо вакцинироваться.

В Роспотребнадзоре рассказали, что в России с начала пандемии сделали 129,8 миллиона тестов на коронавирус, только за последние сутки было проведено 324 тысячи анализов. Под медицинским наблюдением находится 507 861 человек.