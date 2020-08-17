Меньше 5 тысяч новых случаев коронавируса вновь выявили в России

В России за сутки подтвердили 4892 случая коронавируса у жителей 83 регионов. У 26,1% из них не было клинических проявлений инфекции. С начала эпидемии в стране выявили уже 927 745 заболевших.

Выздороветь к 17 августа удалось 736 101 россиянину. За последние 24 часа поправившихся стало на 3133 больше. COVID-19 за сутки унес жизни 55 наших соотечественников. Всего скончавшихся 15 740.

В Москве зафиксировали 690 новых заболевших, в Санкт-Петербурге их 159, в Московской области — 153. В топ-5 регионов по выявленным случаям COVID-19 вошли Свердловская область (+141 пациент с коронавирусом) и Ставропольский край, где подтвердили 132 случая инфекции.

Источник фото: телеканал «360»

Специалисты провели более 32,7 миллиона лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. По данным Роспотребнадзора, за сутки проведено 230 тысяч тестов.

Врачи наблюдают за состоянием 228 306 пациентов, у которых коронавирус пока не подтвержден.

В Московской области на 17 августа сделали 1 647 547 лабораторных исследований на COVID-19. Пробы в том числе брали у людей, которые прибыли из неблагополучных по ситуации с коронавирусом стран.

Тесты на новую коронавирусную инфекцию проводят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Обследование при желании можно пройти в частных лабораториях.

В центре «Вектор» начался второй этап испытаний вакцины от COVID-19. В тестировании участвуют добровольцы. Никаких побочных эффектов после введения препарата у них нет.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Ее разработали в Центре имени Гамалеи. Первыми прививку получат врачи и учителя.