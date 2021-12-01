Меньше 33 тысяч новых случаев ковида выявлено в России второй день подряд

В России за сутки выявили 32 837 новых случаев коронавируса. Такой показатель держится второй день подряд. Всего с начала пандемии зарегистрировано 9 669 718 больных.

Новые случаи выявили в 85 регионах. Как отметили в оперштабе, у 2350 не было симптомов болезни.

Больше всего новых случаев было выявлено в Москве (2757), Санкт-Петербурге (2419) и Подмосковье (2008). Самые низкие показатели на Чукотке (4), в НАО (9) и Калмыкии (27).

В Московской области с начала пандемии сделали 13 440 183 тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За 24 скончались 1226 коронавирусных больных. Число жертв за весь период теперь составляет 276 419 человек. Самые большие суточные потери у Москвы (94), Санкт-Петербурга (59) и Московской области (47).

Врачи за сутки выписали 35 679 человек. В Москве выздоровели 3728 пациентов, в Санкт-Петербурге — 2769, в Московской области — 2013. Всего в России число выздоровевших пациентов увеличилось до 8 364 932 человек.