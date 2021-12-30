Меньше 22 тысяч случаев ковида выявлено в России третий день подряд

В России за сутки выявили 21 073 случая коронавируса в 85 регионах. Такой показатель держится уже третий день подряд.

Из новых случаев у 1718 пациентов не оказалось симптомов COVID-19. Больше всего больных прибавилось в Москве (2661), Санкт-Петербурге (1532) и Московской области (977). Всего с начала пандемии в России выявили 10 479 344 случая заражения коронавирусом.

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста зараженных за сутки. Это Костромская область и Чукотский автономный округ. Там прирост составил 0,03%.

За сутки скончались 926 больных ковидом. Самые высокие показатели у Москвы (71), Санкт-Петербурга (60) и Московской области (50). С учетом последних данных общее число погибших от ковида в России стало 307 948.

За 24 часа в России врачи выписали 43 004 человека. Больше всего — в Санкт-Петербурге (3236), Москве (2495) и Иркутской области (2217). Всего число выздоровевших пациентов увеличилось до 9 423 227 человек.

С начала пандемии в России провели больше 240 миллионов лабораторных исследований на наличие коронавируса. В Московской области сделали 13 924 168 ПЦР-тестов, об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.