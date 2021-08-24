Меньше 19 тысяч новых случаев коронавируса зафиксировали в России впервые с конца июня

За сутки в России коронавирус выявили у 18 833 человек, выздоровели за это время 18 636, погибли 794 пациента. Информация об этом появилась на сайте оперштаба.

Всего в России за время пандемии коронавирусом заразились 6 785 374 жителя. За этот период побороть болезнь смогли 6 053 503 россиянина, скончались 177 614 пациента. Врачи сделали уже более 175 миллионов ПЦР-тестов.

В Москве за сутки выявили 1105 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2148 человека, погибли — 56.

В Московской области за прошедшие 24 часа зараженных стало на 1125 человек больше, за этот период выздоровели 1616 пациентов, скончались — 14. В Подмосковье с начала пандемии сделали 10 582 150 ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Санкт-Петербурге медики нашли коронавирус у 600 жителей, за сутки в городе выписался 801 человек, умерли — 39.

В Чукотском автономном округе медики зафиксировали шесть случаев заражения, в Ненецком автономном округе — 11.