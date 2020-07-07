Меньше 180 новых больных СОVID-19 выявили в Подмосковье. Это минимум с середины апреля

Подмосковные врачи за прошедшие сутки зафиксировали 177 новых случаев инфицирования коронавирусом. Такой прирост стал минимальным с 12 апреля. Кроме того, по числу новых заразившихся Московская область оказалась на восьмом месте среди регионов.

За сутки положительные результаты тестов на COVID-19 получили 177 человек в Подмосковье, сообщил Мособлштаб. Таким образом, показатель стал самым низким с 12 апреля. Так, 11 апреля медики выявили коронавирус у 152 человек, а на следующий день прирост составил уже 278 новых пациентов.

Более того, Московская область во время распространения инфекции занимала второе место среди других регионов по количеству инфицированных за сутки. Теперь Подмосковье спустилось на восьмую строчку. Регион обогнали Ханты-Мансийский автономный округ (+283 пациента) и Петербург (+278).

Из больниц выписали еще 398 человек. Общее количество выздоровевших от COVID-19 в Подмосковье теперь составляет 39 191.

«Всего в Московской области зафиксировано 59 522 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 965 заболевших. Выздоровел и выписался 39 191 человек», — отметили в сообщении.

По всей России насчитывается 694 230 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 463 880 пациентов. Скончались после инфицирования 10 494 человека.