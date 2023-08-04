Общество 04 августа 2023, 14:33 Менять управляющую компанию в доме чаще одного раза в год запретили в России Президент Путин подписал закон, запрещающий менять УК в доме чаще одного раза в год РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает менять управляющую компанию (УК) в многоквартирном жилом доме чаще, чем раз в год. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Изменения решили внести, чтобы бороться с «захватом» домов, где одна УК наладила все процедуры и вложила средства.

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«Конкурент мог в любой момент организовать собрание собственников жилья для смены УК, а некоторые еще и подделывали протоколы в свою пользу», — уточнило РИА «Новости».

Также глава государства подписал закон, который позволяет региональным операторам капремонта в многоквартирных домах делать закупки оборудования и материалов для ремонта. Речь также идет, в частности, о приобретении высокотехнологичного оборудования.

Путин подписал и закон, ограничивающий максимальный размер неустойки за сдачу квартир дольщикам в неположенный срок. Она составит 5%, если застройщик опоздал менее чем на 30 месяцев.